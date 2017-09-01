Йошкар-Ола, 1 сентября, 2017, 14:49 — ИА Регнум. В День знаний в селе Кулаково Горномарийского района Марий Эл ввели в эксплуатацию II очередь средней общеобразовательной школы. В приемке учебного заведения участвовал врио главы республики Александр Евстифеев, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Mari-el.gov.ru Новое здание школы в Горномарийском районе Марий Эл

Трехэтажное здание включает в себя три блока. В цокольном этаже размещен пищеблок со столовой и подсобными помещениями. Первый этаж центральной части здания отведен под просторный вестибюль с гардеробной. В непосредственной близости размещены медицинский блок, классные помещения, учительская, кабинет директора. На втором этаже — кабинеты, лаборантские и рекреации.

Учебный блок соединяется со спортивным блоком, библиотекой и мастерскими. Здесь имеются тренажерный зал с раздевалками, душевыми и санузлами, кружковые, тир, технические помещения.

Евстифеев отметил, что работы выполнены безукоризненно и в срок. «Здесь мы видим многие удачные решения, я имею в виду работу столовой, библиотеки, актового и спортивного залов. Великолепного качества спортзал, полноценный с хорошим объемом воздуха, работой вентиляции и вытяжки. Думаю, дети и родители будут счастливы, что в школе есть прекрасная возможность заниматься физической подготовкой и обучаться», — убежден врио главы республики.

По словам директора Красноволжской школы Михаила Стапеева, населенному пункту новая школа была просто необходима. «У нас раньше было шесть ветхих зданий, построенных из брусков, вывезенных из зоны затопления. На сегодняшний день с вводом второй очереди появилось все, о чем мы даже и не мечтали раньше», — заявил он.

Школа рассчитана на 200 учебных мест, 1 сентября здесь за парты сели 18 первоклассников из 178 учащихся. Площадь учреждения составляет 5,5 тыс. кв метров.

ИА REGNUM напоминает, строительство школы было начато еще в 2015 году в связи с аварийным состоянием прежних зданий, построенных в 1965 году. На строительство данной школы из бюджетов всех уровней направлено более 212 млн рублей.

Горномарийский район и в том числе площадку строительства школы Евстифеев посетил на второй день после своего назначения в республику в апреле 2017 года.