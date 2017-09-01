Киев, 1 сентября, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Официальный Киев принял решение о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о биометрическом контроле для инострнных граждан, пересекающих украинскую границу. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил президент Украины Петр Порошенко, открывая в Харькове центр по предоставлению административных услуг для граждан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Ускоренными темпами сегодня создается система фиксации биометрических данных, — сказал глава государства. — Хочу отметить, что согласно решению СНБО (…) система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через госграницу, которая должна заработать с 1 января 2018 г, даст полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства».

28 августа начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что новые правила для въезда гражданам РФ на Украину вводить не планируется.

По его словам, для граждан РФ будут вводиться только те ограничения на въезд на Украину, которые ранее были объявлены СНБО Украины.

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