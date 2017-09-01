Рига, 1 сентября, 2017, 14:44 — ИА Регнум. По сравнению с 2010 годом численность населения Латвии сократилась на 170 тысяч человек или на 8%, в том числе за счет долгосрочной иммиграции страна потеряла 113 тысяч, а за счет негативного прироста населения (смертность превышает рождаемость) — 57 тысяч. Об этом свидетельствуют свежие данные Центрального статического управления (ЦСУ), сообщает LETA.

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Пик миграции пришелся на 2010 год, когда страну по тем или иным причинам покинули по меньшей мере 35,6 тыс. человек (это цифры миграционного сальдо, то есть с учетом тех, кто переехал в Латвию). Треть уехавших — это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, еще треть — от 35 до 49 лет. В свою очередь из-за естественной убыли численность населения сократилась в 2016 году на 6600 человек: родились в Латвии 22 тысячи, умерли — 28,6.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при министерстве обороны. Так, среди семей, в которых говорят на латышском языке, покинуть Латвию готовы 30,1% респондентов. Среди русскоговорящих семей этот показатель еще выше — 35,2%. В первую очередь желающих уехать из Латвии привлекает возможности большего дохода и социальных гарантий.

Естественный прирост населения в Латвии сохраняется негативным с 1991 года. На 1 июля 2017 года численность населения Латвии составляла 1,938 млн человек. В 2016 году Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению численности населения, об этом свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.