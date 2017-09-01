Латвия продолжает терять людей
Рига, 1 сентября, 2017, 14:44 — ИА Регнум. По сравнению с 2010 годом численность населения Латвии сократилась на 170 тысяч человек или на 8%, в том числе за счет долгосрочной иммиграции страна потеряла 113 тысяч, а за счет негативного прироста населения (смертность превышает рождаемость) — 57 тысяч. Об этом свидетельствуют свежие данные Центрального статического управления (ЦСУ), сообщает LETA.
Пик миграции пришелся на 2010 год, когда страну по тем или иным причинам покинули по меньшей мере 35,6 тыс. человек (это цифры миграционного сальдо, то есть с учетом тех, кто переехал в Латвию). Треть уехавших — это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, еще треть — от 35 до 49 лет. В свою очередь из-за естественной убыли численность населения сократилась в 2016 году на 6600 человек: родились в Латвии 22 тысячи, умерли — 28,6.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при министерстве обороны. Так, среди семей, в которых говорят на латышском языке, покинуть Латвию готовы 30,1% респондентов. Среди русскоговорящих семей этот показатель еще выше — 35,2%. В первую очередь желающих уехать из Латвии привлекает возможности большего дохода и социальных гарантий.
Естественный прирост населения в Латвии сохраняется негативным с 1991 года. На 1 июля 2017 года численность населения Латвии составляла 1,938 млн человек. В 2016 году Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению численности населения, об этом свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.