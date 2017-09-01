Ярославль, 1 сентября, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Владимир Путин в Ярославле на форуме «ПроеКТОриЯ» провел открытый урок для школьников всей страны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Форум «ПроеКТОриЯ» в Ярославле

Путин выступил пред школьниками, собравшимися в комплексе «Арена-2000» и сказал, что открытый урок будет только номинально — методики урока нет. Поэтому он будет проходить в свободной форме.

«У нас в этом году к первому сентября открылось 79 новых школ, из них, кстати, по-моему, две в Ярославской области. Спасибо исполняющему обязанности губернатора Дмитрию Юрьевичу Миронову за то, что он выполняет свои обещания, данные людям, и этот проект реализует в конце года. До конца года откроется 170 школ, и это вклад со стороны государства, не единственный вклад, в развитие образования», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин сказал участникам форума, что страна очень рассчитывает на то, что они станут приносить стране пользу в ближайшее время

«Министерство образования каждый год организует сочинение. И я предлагаю посмотреть на то, какой вы видите нашу страну на рубеже 40-х — 50-х годов. Предлагаю написать сочинение на тему «Россия, устремленная в будущее», — сказал президент Владимир Путин.

На прямую связь с «Ареной-2000» вышла школа в селе Туношна, новое здание которой было открыто 1 сентября. Всем участникам урока продемонстрировали также видеоролики о масштабных инновационных проектах, которые реализуются в России, в частности по созданию транспортной системы Северного морского пути, универсальных атомных ледоколов нового поколения, космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, центров аддитивных технологий, телемедицинских проектов. Школьникам предложили проголосовать за один из проектов, который наиболее важен для страны. Ученица школы в селе Туношна сказала президенту, что проголосовала за космический проект, так как Ярославская область является родиной Валентины Терешковой.