Москва, 1 сентября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Рубль сегодня, 1 сентября, с утра успел обновить максимумы 19 июня, но не смог удержать позиций и днем курсирует немногим ниже уровня открытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Константин Жуковский.

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«Учитывая возобновившиеся продажи на рынке нефти, валюта держится весьма неплохо, также сопротивляясь попыткам восстановления доллара на международном валютном рынке», — сказал эксперт.

«В настоящий момент у рубля нет причин для продолжения подъема. Ситуация на рынке черного золота по-прежнему нестабильна. Игроки демонстрируют противоречивую реакцию на последствия урагана Харви в США. Неспособность актива показать уверенный и устойчивый подъем с сохранением набранных позиций свидетельствует о том, что страхи по поводу более активного восстановления добычи, нежели переработки, всё же превалируют. И это не способствует укреплению позиций российской валюты», — пояснил Жуковский.

Что касается фактора доллара, то, по его мнению, «здесь приближается решающий момент. 1 сентября Штаты опубликуют ключевой отчет по рынку труда, который задаст вектор движения американской валюте по всему спектру рынка, в том числе и в паре с рублем».

«Ожидания относительно декабрьского повышения ставки сейчас и без того невысоки, снизившись уже до 29,7%, и если показатели занятости не оправдают надежд — особенно в сегменте заработков — доллар не избежит новой волны распродаж, что сыграет на руку российской валюте», — отметил эксперт.

«Негативом для рубля стало напоминание об ухудшении российско-американских отношений. Накануне США потребовали закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско в ответ на ограничение числа американских дипломатов в России. Москва уже отреагировала, назвав текущие отношения между странами «горячей фазой дипломатической войны», но пока решила не принимать поспешных ответных решений», — пояснил Жуковский.

«Несмотря на отсутствие значимой реакции российского рынка на эти события, который уже отчасти адаптировался к «обмену любезностями» между Америкой и Россией, обострение взаимоотношений явно не способствует повышению привлекательности рубля», — считает эксперт.

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