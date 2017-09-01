Москва, 1 сентября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Согласно результатам исследования, проведенного экспертами агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,5 лет, данные отчета компания опубликовала 31 августа на своем сайте.

Bergadder Авто

Сообщается, что доля автомобилей в автопарке страны, возраст которых превышает 15 лет, составляет 32%, при этом доля автомобилей иностранного производства приближается к 60%.

40% автомобилей соответствуют стандартам «Евро-4» и выше, а доля дизельных легковых машин в российском автопарке не доходит даже до 5%.

Российский автопарк легковых автомобилей насчитывает около 42 млн автомобилей. Самыми большими по объему автопарками обладают Москва и Московская область, в столице насчитывается около 3,75 млн машин, в Подмосковье — около 2,59 млн.

К регионам, объем автопарка которых превышает 1 млн ед. относятся: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Татария, Башкирия, Свердловская, Челябинская и Самарская области.

Напомним, в августе 2017 года агентство «Автостат» сообщало, что объем экспорта легковых автомобилей российского производства за шесть месяцев 2017 года увеличился на 61%, по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года. С января по июнь 2017-го за рубеж было продано 24 тыс. машин.