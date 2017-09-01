Великий Новгород, 1 сентября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 1 сентября, открыла свои двери для школьников новая школа №36, получившая имя Гавриила Державина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, поздравить учеников новой школы с двойным праздником — Днём знаний и новосельем — пришли руководители области и города.

Ольга Ларина ИА REGNUM В Великом Новгороде открылась новая школа

Ольга Ларина ИА REGNUM Официальные выступления — не только речи, но и песни

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин напомнил, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Великий Новгорода побывал в новой школе и назвал её в числе самых выдающихся школ страны.

«Скоро в Великом Новгороде откроется детский технопарк «Кванториум», но в вашей школе этот технопарк уже есть — это ваши лаборатории», — отметил врио главы региона, обращаясь к ученикам новой школы.

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев назвал нынешний День знаний «историческим для города», отметив, что впервые за почти 30 лет в городе открывается новая школа.

«Дорогие друзья, вы получили новую школу, где задана такая планка, которой ещё в нашем городе не было. И поэтому перед вами большая ответственность — перед учителями, перед городским образованием в целом — ведь этой планке надо не только соответствовать, но и поднимать её ещё выше, сделать примером для всех наших школ», — отметил мэр.

Он также напомнил, что параллельно с 36-й школой, которая сегодня начинает свой жизненный путь, в Новгороде строится ещё одна — на улице Белорусской, в Псковском микрорайоне. По его словам, она откроет двери в новом учебном году.

Ольга Ларина ИА REGNUM Всего в Великом Новгороде в 2017 году — на 700 первоклассников больше

Отметим, что в Великом Новгороде сегодня, 1 сентября, за парты впервые сели 2926 ребят — на 700 больше, чем в прошлом году. В городских школах и гимназиях сформировано 107 первых классов. Всего в Новгородской области сегодня, 1 сентября, учебный год начался для 64 тыс. учеников, из которых более 7 тыс. первоклассников.

Ольга Ларина ИА REGNUM Новый учебный год начался

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство новой школы на 1350 мест в Великом Новгороде, в новом микрорайоне «Ивушки», началось в 2016 году. Школа получила 36-й порядковый номер, а также имя российского государственного деятеля Гавриила Державина, похороненного в Варлаамо-Хутынском монастыре Великого Новгорода. Директором школы стала Светлана Матвеева, которая ранее возглавляла городской комитет по образованию.

В трёхэтажном здании школы — 49 учебных классов, три спортивных зала, столовая с пищеблоком, две библиотеки, центр дополнительного образования, зимний сад. На прилегающей территории — футбольное поле, зона отдыха, площадки для сдачи норм ГТО, велопарковки и детские игровые площадки.