Ярославль, 1 сентября, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ярославскую область посетил Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Об этом сообщает в пятницу, 1 августа, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе посещения Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»

«Глава государства осмотрел, в частности, секции «Информационные технологии», «Технологии энергии», «Космические технологии», «Технологии материалов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле с 1 по 4 сентября. Молодые люди, показавшие лучшие знания и умения, смогут получить поддержку своих стартапов, приглашение учиться в ведущих технических вузах страны, а также работу в крупнейших компаниях страны.

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