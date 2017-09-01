Александров, Владимирская область, 1 сентября, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Памятники Ивану Грозному все-таки появится в городе Александров (Владимирская область), но когда это произойдет, неизвестно. Местная администрация вновь перенесла установку монумента на неопределенный срок. Причина все та же — необходимо благоустроить набережную, на которой должен появиться памятник царю.

Иван Грозный. Миниатюра. 1872

Вернуться к детальной проработке вопросов, связанных с установкой памятника, планируют только после того, как благоустройство набережной полностью завершится, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы администрации Александровского района Елену Шульгу.

«То, что на Александровской земле появится памятник Ивану Грозному, не вызывает сомнений. С этим согласны и местные жители, мы также видим большой интерес и поддержку со стороны туристов», — цитирует издание представителя администрации.

При этом говорить, когда завершится благоустройство, Елена Шульга не стала.

ИА REGNUM напоминает, что эпопея с установкой памятника Ивану Грозному в городе, который был столицей Опричнины, длится с лета 2016 года. Тогда был заложен камень в основании памятника. Изначально открыть новую достопримечательность планировали 4 ноября 2016 года. Однако событие отложили из-за необходимости почистить реку Серая и набережную, которая станет местом обитания монумента.

Сначала говорилось о том, что памятник откроют в апреле 2017 года, после — что в августе. Причем, в апреле 2017 года в городе случилась достаточно неприятная ситуация. 26 апреля активисты фонда «Русский витязь», которые и выступают за установку памятника, решили не ждать чиновников и установить его самостоятельно. Памятник появился там, где и планировалось, — на набережной реки Серая. Однако монумент простоял не больше часа. Активисты подали заявление в прокуратуру, а позже стало известно, что памятник убрали по распоряжению властей.

Позже появилась информация о том, что памятник так и не будет установлен в Александрове. Его вывезли из региона. Как сообщали СМИ со ссылкой на автора монумента скульптора Василия Селиванова, решался вопрос о выборе другого города. Так, всего якобы претендовали четыре города, в том числе и Москва, где под памятник могли отдать Лубянскую площадь.

Между тем, история с установкой памятника Ивану Грозному не вызвала в городе никаких волнений, которые были бы вполне предсказуемы, так как незадолго до этого общественный протест вызвало появление аналогичного монумента в Орле. Здесь памятник был открыт в октябре 2016 года. Его установили рядом с Богоявленским собором. Ранее планировалось поставить его около театра для детей и молодежи «Свободное пространство».

Позже местный депутат подал в суд иск о сносе памятника. Однако в удовлетворении иска было отказано. Суд решил, что монумент установлен в соответствии со всеми нормами.