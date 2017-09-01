Петрозаводск, 1 сентября, 2017, 14:20 — ИА Регнум. В столице Карелии 1 сентября 2017 года открыли Президентское кадетское училище. 360 учеников 5−7 классов въехали в комплекс зданий на Комсомольском проспекте Петрозаводска. Воспитанники училища будут обучаться в нем круглый год, на полном государственном обеспечении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Макеев, ИА «Республика Карелия» Кадетское училище в Петрозаводске

Образовательная программа училища базируется на классическом школьном образовании, но с углубленным изучением всех предметов. А также дополняется занятиями по военным дисциплинам и урокам по всем направлениям дополнительного образования, включая техническое и художественно-эстетическое.

«Отбор был очень жесткий, соискатели сдавали три экзамена: русский язык и литературу, иностранный язык и математику, — рассказал начальник училища Андрей Макаревич. — Только после того, как минимальный проходной балл был набран, соискатель становился кандидатом в кадеты. И его допускали к сдаче экзамена по физической культуре. Конкурс был около двух человек на место, но при дальнейшем наборе он будет возрастать — до пяти-семи человек на место».

После окончания кадетского училища выпускник может поступать в любое высшее учебное заведение России, включая гражданские институты и университеты и военные вузы. Среди первых 360 кадетов в Петрозаводске мальчики из самых разных регионов страны, включая Дальний Восток.

«Сегодня в нашей стране замечательный праздник, День знаний. Для вас он особый, — заявил на торжественном построении в училище секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. — В этих помещениях, классах наши кадеты получат необходимые знания, которые пригодятся дальше по всей жизни, в том числе, при поступлении в высшие учебные заведения, в первую очередь военные. Преподаватели, учителя, классные воспитатели научат вас взаимопомощи, взаимной ответственности. В то же время вы научитесь самостоятельно решать сложные задачи и принимать ответственность на себя в необходимых случаях».

Также Николай Патрушев поблагодарил строителей за качественно выполненную работу. Чуть меньше года потребовалось военным строителям, чтобы с нуля возвести комплекс зданий первого этапа стройки. Это трехэтажный учебно-административный корпус с медпунктом и книгохранилищем на 35 тысяч томов, учебными аудиториями, учительскими комнатами и актовым залом на 600 мест. Здание трехэтажной столовой на 900 кадетов и преподавателей; три трехэтажных общежития с цокольными помещениями на 120 человек каждое; крытый двухэтажный спортивный комплекс с гимнастическим, борцовским, игровым и тренажерным залами.

Не все петрозаводчане верили, что объекты сумеют сдать к 1 сентября. Многие опасались потери качества из-за спешки. Однако работавшие в столице Карелии специалисты Главного управления обустройства войск уверяют: качество строительства соответствует нормам и не раз проверялось на разных уровнях. За плечами военных строителей президентские кадетские училища в Севастополе, Тюмени и Кызыле, Суворовские училища в Перми и Туле. Параллельно с петрозаводским объектом строят похожий комплекс зданий Нахимовского училища в Мурманске.

«Мы ждем здесь самых лучших детей из всех регионов России, — рассказал журналистам врио главы Карелии Артур Парфенчиков. — Конечно, Карелия будет им рада, будет им второй родиной, мы будем заботиться о них, как о своих родных детях.

До 2018 года в Петрозаводске планируют построить еще четыре спальных корпуса, спорткомплекс с ледовым катком и бассейном, открытый стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами, площадки для баскетбола и волейбола, большого тенниса и бадминтона, мини-футбола и гандбола, настольного тенниса и силовых тренажеров. А также крытую стоянку с помещением для водителей, хозяйственные сооружения и небольшой парк с фонтаном. Полностью будет завершен монтаж систем наружного освещения и так называемого «охранного телевидения» по всему периметру училища. Общая стоимость проекта оценивается в 4,1 млрд. рублей.