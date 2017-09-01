Ярославль, 1 сентября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Трехметровый арт-объект «Золотое кольцо» установили в Бутусовском парке Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Установка Золотого кольца

Арт-объект «Золотое кольцо» откроют сегодня в Бутусовском парке. Оно представляет собой трехметровое металлическое кольцо с проходящим через него кованым мостиком. Мостик выполнен из черного металла. Конструкция по цветовому решению напоминает гамму новых гербовых заборов в центре города.

Директор ООО «Премиум Профи» Павел Захаров решил сделать городу такой подарок. Рыночная стоимость кольца примерно 2,5 миллиона рублей.

Предприниматель просил установить его подарок в зоне ЮНЕСКО, но в мэрии выбрали Бутусовский парк. В нем заменили асфальтовое покрытие на плиточное, установили малые архитектурные формы, в том числе и детский городок.

«Нормальное место. Конечно, хотелось другое, но это тоже ничего. Будем считать, что мы только пристреливаемся и на будущий год что-то еще поставим, и обязательно в центре Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Премиум Профи» Павел Захаров.

Торжественное открытие состоится сегодня, 1 сентября, в 15.30.