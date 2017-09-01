Киев, 1 сентября, 2017, 14:09 — ИА Регнум. $4,6 млрд долгов должна будет погасить Украина в 2019 году, заявил 31 августа заместитель министра финансов Украины Юрий Буца, сообщает «Экономическая правда».

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По его словам, чтобы выплатить долг, Украина должна будет его рефинансировать. Буца подчеркнул, что рефинансирование государственного долга является нормальной практикой.

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Также замминистра отметил, что $4,6 млрд в 2019 году будет «первой пиковой нагрузкой» для правительства страны. При этом для того, чтобы получить возможность рефинансировать долг, Киев должен обеспечить присутствие Украины «на всех внешних рынках».

«Поэтому наша стратегическая цель — полноценное присутствие на внешних рынках», — сказал Буца.

Напомним, помимо значительной суммы, которую должна погасить Украина в 2019 году, до конца 2017 года Киеву необходимо найти средства для того, чтобы рассчитаться еще с одним долгом в размере $2 млрд. Большая его часть — $1,25 млрд — составит внешний долг Украины, остальная часть относится к внутренним задолженностям.

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