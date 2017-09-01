Ярославль, 1 сентября, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Россия существует уже более тысячи лет. То, что позволяет ей жить и развиваться — это внутренний ядерный реактор российского народа. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» в Ярославле.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Этот ядерный реактор позволяет двигать вперед. Это так называемая пассионарность, которая толкает нашу страну вперед», — сказал Путин.

«Вам, тем, кто сейчас вступает в активную жизнь, нужно знать и иметь это в виду, добиваться не просто лучших результатов, чем предыдущее поколение, а качественно лучших», — отметил президент.

«Конкуренция со стороны других стран всегда очень мощная. Есть такая избитая фраза «Это мы сделали не хуже, чем в другом месте». Но мы должны делать лучше, нужно добиваться качественного продвижения вперед», — подчеркнул Путин.

Глава государства поздравил всех школьников, студентов и других учащихся с Днем знаний и пожелал им успехов.

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Как сообщает ИА REGNUM, 1 сентября президент РФ Владимир Путин выступил на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Его аудитория составила более 1 миллиона учащихся и педагогов.

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