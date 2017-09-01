Симферополь, 1 сентября, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Вещание украинских телеканалов на территории Крыма, анонсированное ранее властями Украины, так и не началось. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства — министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский в интервью РИА «Новости».

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"Разницей между тестовым вещанием, как они (власти Украины) его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет, — сказал Полонский. — Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально».

По его словам, жителям полуострова нет никакого дела до «попыток киевских властей ввести в заблуждение украинский народ».

«Если коллеги и дальше будут таким же способом обманывать своих граждан, то это их проблема, — подчеркнул вице-премьер. — Мы на себе этой истории не ощущаем никакой: ни тестовой, ни постоянной».

17 августа 2017 г. в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявили о начале трансляции на территорию Северного Крыма с Чонганской вышки в Херсонской области 5 украинских телеканалов: «UA: Крым», «Прямого канала» («Тонис»), ICTV, «5 канала» и «Черноморской телерадиокомпании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей Крыма стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.