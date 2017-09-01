Пекин, 1 сентября, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Жители китайской провинции Сычуань вновь встретили дикую панду в заповеднике Вавушан.

(сс) Cimberley Панда

Несмотря на то, что это не первый случай, китайские зоозащитники высоко оценили вклад правительства в борьбу за популяцию редких животных, пишет «Синьхуа».

Ранее наблюдения за дикими пандами были зарегистрированы только в 2005, 2009 и в 2014 гг.

Согласно данным администрации заповедника, в Вавушане обитают 30 особей, при этом это место можно считать одним из немногих, где сохранились дикие бамбуковые медведи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, дикие панды могут нападать на домашний скот. Зоологи не исключают, что травоядное животное может съесть мясо — предки панд изначально питались как бамбуком, так и мясом, и инстинкт хищника мог проявится у дикого животного в стрессовой ситуации.