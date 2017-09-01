Ереван, 1 сентября, 2017, 13:48 — ИА Регнум. В здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении бомбы не обнаружено, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Армении.

aysor.am Оцепленное здание Минтранса Армении

Сигнал, о котором ранее сообщало ИА REGNUM оказался ложным. В настоящий момент полиция Армения ведёт работы по установлению личности звонившего.

В 10:26 1 сентября из полиции Армении в МЧС страны поступило сообщение о том, что в здание министерства транспорта, связи и ИТ заложена бомба.

На место происшествия прибыл один боевой расчет, группа реагирования Национального центра кризисного управления, спасательный отряд и группа саперов. До прибытия спасателей была проведена эвакуация сотрудников ведомства. В результате осмотра территории саперы не обнаружили взрывного устройства.

Из-за эвакуации сотрудников Минтранса с повестки заседания постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям сняты вопросы, касающиеся министерства. Как заявил глава комиссии Армен Ашотян, согласно звонку, в здании министерства заложена бомба, в связи с чем весь состав министерства эвакуирован, и никто из представителей ведомства не смог присутствовать на заседании комиссии.