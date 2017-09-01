Симферополь, 1 сентября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. В Симферополе открыли школу, которую строили на протяжении 25 лет при четырех президентах Украины. Учебное заведение будут посещать 777 школьников, 166 из которых пошли 1 сентября в первый класс.

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В торжественном мероприятии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента республики Владимир Константинов и муфтий Крыма Эмирали Аблаев. Они перерезали красную ленточку и объяснили значимость новой школы для города.

«Со строительством школы и сдачей детского сада этот район преобразится. Школа одна из самых современных. Это школа, которой вы будете гордиться», — сказал Аксенов.

Он также выразил уверенность, что благодаря знаниям, полученным в школе, будущие выпускники смогут самореализоваться «и станут полезными для своей страны и семьи».

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Аблаев подчеркнул важность события в связи с длительностью строительства школы и напомнил о миссии учителей воспитывать в детях дух толерантности.

«Мы живем в многонациональной стране, где мирно уживаются люди сотней разных национальностей, вероисповеданий и конфессий. Поэтому на учителях новой школы лежит важная миссия воспитывать в детях дух толерантности, взаимного уважения и дружбы. Национализм, который толкает людей друг против друга — неприемлем», — сказал муфтий.

Отметим, что 95% обучающихся детей в новой школе — из семей крымских татар. Поэтому проводить уроки будут на двух языках — на русском и крымскотатарском. Соответствующие решения были приняты руководством школы на основании заявлений от родителей учеников.

Строительство школы в районе микрорайоне Фонтаны Симферополя началось в 1993 году. В бытность украинских президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича стройку то начинали, то останавливали. В 2011 году здание превратилось в долгострой окончательно — на объекте заморозили все работы. С включением Крыма в состав России было выделено финансирование в размере 474 млн рублей и стройку завершили.