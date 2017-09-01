Волгоград, 1 сентября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. В Волгограде накажут компании, использовавшие в рекламе пива символы Победы. По информации регионального управления ФАС, за изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» и Георгиевской ленты на рекламном плакате продукции завода «Пивовар» поплатятся ООО «Пивовар — живое пиво ИБТ», ООО «Держава ЮФО» и ООО «Щит», передаёт ИА REGNUM 1 сентября.

Pivovar-vlg.ru Завод

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Решение о признании рекламы ненадлежащей на днях вынесло региональное управление антимонопольного органа. Комиссия посчитала её неэтичной по нескольким причинам. Во-первых, наружная реклама алкоголя законом запрещена. Во-вторых, «совместное использование образа Родины-матери и бутылок с алкоголем принижает значимость идеи, вложенной в создание памятника «Родина-мать зовёт!» и Георгиевской ленты, а также может оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны».

Как отметила заместитель руководителя управления ФАС Ирина Никуйко, лица, в отношении которых было возбуждено дело, на рассмотрение дела так и не явились, объяснений не дали. А сама реклама была демонтирована в период рассмотрения дела неизвестными лицами.

Отвечать компаниям придётся не только за неэтичную рекламу, но и за непредставление требуемой антимонопольным органом информации. Это привело к затягиванию сроков рассмотрения дела, уточнили в УФАС.

Напомним, скандал вокруг использования изображения главного символа России — скульптуры «Родина-мать зовёт!» в наружной рекламе на здании волгоградского завода «Пивовар» разгорелся весной 2017 года. Жалобу в антимонопольный орган направил возмущенный местный житель.

«Такое впечатление, что завод «Пивовар» призывает завалить стеклотарой Мамаев курган», — указал в своем заявлении волгоградец.

Volgograd.fas.gov.ru Неэтичная реклама

31 мая УФАС возбудило дело в отношении производителя и оптового продавца волгоградского пива под брендом «Пивовар» — ООО «Пивовар — Живое пиво ИБТ» и ООО «Держава». А также занялось поиском рекламодателя, который, помимо «Родины-матери», использовал в рекламе пива еще один символ Победы — Георгиевскую ленту.

Как сообщало ИА REGNUM, за подобную неэтичную рекламу поплатился и владелец одного из пивных заведений Краснодара. На витрине магазина воблу к пиву предлагала «Родина-мать». Такой способ привлечь покупателей «предприимчивый» владелец пивной посчитал вполне приемлемым, однако с ним не согласились антимонопольщики. Вызвала такая реклама и возмущение горожан. Тем более это оскорбительно было воспринято в канун празднования Дня Победы.

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Годом ранее историческую память осквернил и владелец пивного магазина в городе Волжском Волгоградской области. Он разместил на своем заведении вывеску с изображением орденов Ленина и Октябрьской Революции, намекая таким образом на высокий «советский» стандарт качества по приемлемым ценам. Оба нарушителя закона о рекламе были наказаны штрафом.