Ярославль, 1 сентября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. В селе Туношна Ярославскоой области 1 сентября открылось новое здание общеобразовательной школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Новая школа согласно проекту рассчитана на 499 мест.

Yarregion.ru Александр Беглов в Туношенской школе

В этом году в ней будут учится 336 школьников. Здание школы начали строить в 2011 году на средства областного и районного бюджетов, однако вскоре строительство было заморожено — подрядчик не смог выполнить все работы на выделенные средства.

Строительство возобновилось в конце 2016 года. Средства на достройку были выделены из федерального бюджета в рамках государственной программы по строительству новых школ. В открытии здания школы принял участие полномочный представитель президента Александр Беглов. Он передал ученикам, родителям и педагогам поздравления от Владимира Путина.

«Все лето день и ночь работали, чтобы подготовить школу к 1 сентября. Наверное, в администрации Ярославского района нет ни одного человека, который бы не побывал здесь и не приложил усилия для достижения того результата, который мы видим сегодня», — сказала директор Туношенской средней школы Светлана Балкова.

Старое здание школы было построено на средства земства в начале 20 века. Ученики и учителя испытывали большие проблемы — классы были переполнены.