Москва, 1 сентября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации одобрило проект закона, которым предлагается ввести административную ответственность для водителей транспортных средств, в крови у которых при проведении проверки было обнаружено более 0,3 грамма алкоголя на 1 литр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

ktphotography За рулем автомобиля

«Сейчас, согласно статье 12.8 КоАП, водитель может лишиться прав, если обнаружено более 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, граница содержания алкоголя в крови не определена», — говорится в сообщении.

Сейчас водитель может лишиться прав, если обнаружено более 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха, граница содержания алкоголя в крови не определена.

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