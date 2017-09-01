Москва, 1 сентября, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Каждый раз, когда 1 сентября задается вопрос, о том, что же происходит с образованием в России — всегда хочется говорить, что вот именно теперь сложилась совсем особая ситуация. Что со всей ясностью встала необходимость принять поворотное решение, и от него, наконец, зависит развитие всей системы образования, да и будущее каждого ребенка в стране. Однако при всей ироничности: теперь действительно именно такое время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил кандидат педагогических наук, заместитель директора института системных проектов Московского городского педагогического университета (МГПУ) Кирилл Баранников.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

«Сейчас происходит кардинальная перемена в фундаментальном мировоззрении, с которым живут учителя, руководители, чиновники, работающие в сфере образования. Такие перемены — не только результат реформ или новых законов — они продукт смены поколений, смены ценностей, смены образа жизни, в котором живет теперь страна», — сказал Баранников.

«Если можно было бы выдумать слово для обозначения перемен в образовании, то это было бы слово «свободизация». И вот уже чувствую, как зал читателей неодобрительно загудел, и все же снова повторю это слово — «свободизация», — подчеркнул он.

«Легко ли было раньше представить, что школа сама сможет определяет свою образовательную стратегию, учитель будет независим в проектировании содержания образования, родители и дети лично станут включаться в проектирование своего образования. Теперь кажется банальным говорить о таких свободах, но ведь они и есть маркеры будущего, уже существующие в российской системе образования — и не как идея, а как закон», — отметил Баранников.

«Свободизация — это процесс, не итог. Процесс, в котором происходит инсталляция условий, где школа, учитель, регион становятся свободнее, автономнее. В этом процессе не всё протекает гладко, не всё срабатывает сразу, но «будущее просто идет своей дорогой», и оно идет к большей свободе», — пояснил эксперт.

«Крупные московские образовательные комплексы, мощные и независимые как отдельная корпорация, доступные всей стране электронные сервисы, где любой учитель может в один клик собрать свою персональную программу или учебник, невероятный рост свободных рынков образовательных услуг (в дополнительном, дошкольном, дистанционном образовании) — все это современная реальность, не идеальная, но способная работать и перестраиваться для новых задач и новых запросов», — считает Баранников.

«В известной песне есть слова «свобода никогда не дается даром», и не хочется, чтобы было чувство, что нет проблем в российском образовании. Жить со свободой надо научиться и учителю, и школе, и государству. Решать самому тяжелее, чем следовать предписанию. Однако есть одно приятное «но»: научившись жить, учиться, учить, расти, общаться, думать свободно, уже невозможно повернуть назад и жить по-другому. Так, наверное, и стоит начать новый учебный год», — высказал свое мнение эксперт.

Напомним, сегодня, 1 сентября, в России начался новый 2017—2018 учебный год. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в учебные заведения придут учиться огромное число детей и молодёжи — около 30 миллионов человек.

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