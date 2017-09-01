Москва, 1 сентября, 2017, 13:51 — ИА Регнум. В ГИБДД представили мрачный прогноз, согласно которому количество смертельных исходов в ДТП после 2018 года вырастет до 30 тыс. в год, сообщает «Коммерсантъ».

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31 августа 2017 года начальник ГИБДД России Михаил Черников, выступая на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, пояснил состояние дел в текущем периоде и дал прогноз на перспективу.

Прогноз содержится в проекте стратегии безопасности дорожного движения в РФ до 2023 года, разработанной по поручению президента.

По данным авторов стратегии, существует два сценария развития ситуации. По «инерционному» сценарию резкий рост числа погибших в ДТП начнется после 2018 года, и в 2022 году количество смертельных исходов может превысить 30 тыс. «Прогрессивный» сценарий предполагает, что на дорогах страны будет умирать ещё больше — до 33 тыс. человек в год.

В качестве факторов, способствующих увеличению смертности, авторы стратегии называют бесконтрольный рост автомобилизации страны, износ автопарка, недостаточный контроль за техосмотром, нарастающий дефицит дорог и повышение возраста водителей. В документе подчеркивается, что 50% машин в России старше 10 лет.

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Конкретные меры по исправлению ситуации разработчики документа не приводят. Однако перечисляют, что в обществе необходимо формировать негативное отношение к нарушителям ПДД, расширять сеть наблюдения за транспортной обстановкой, а также стимулировать водителей «экономически», вводя страхование, налогообложение и лицензирование.

В проекте документа описаны два этапа реализации стратегии. На первом этапе планируется выполнение задач ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения 2013−2020 годов», и на эти цели выделяется 35,6 млрд. рублей. Второй этап начнется в 2021 году, но никаких конкретных мероприятий пока не содержит.