Москва, 1 сентября, 2017, 16:05 — ИА Регнум. В Москве проходит празднование одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрама. Оно началось с утренней молитвы в столичных мечетях, для чего центральные улицы города перекрыли ещё ночью, сообщает корреспондент ИА REGNUM. У Московской соборной мечети мусульмане столицы начали собираться ещё до 7 часов утра, чтобы занять места в молельных залах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный намаз

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Курбан-байрама у московской Соборной мечети

С приветственной речью перед прихожанами выступил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, затем, после приветственной проповеди, верующие совершили обряд молитвы.

В праздновании принимали участие прихожане суннитских мечетей: Московской соборной мечети, Исторической мечети Москвы, мемориальной мечети «Шахада» на Поклонной горе, мечети «Ярдям», а также шиитской мечети «Инам». Также площадки для празднования организовали в городском парке культуры и отдыха «Сокольники».

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Курбан-байрама у московской Соборной мечети

Охрану мест совершения религиозных обрядов обеспечивают сотрудники столичн­ой полиции совместно с Росгвардией. Всего вблизи мечетей Москвы дежурят 4,5 тыс. работников правоохранительных органов. Нарушений во время мероприятий не зафиксировано.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Курбан-байрама у московской Соборной мечети

Напомним, ранее столичные власти сообщили, что 1 сентября вблизи главных мечетей Москвы будет ограничено движение автотранспорта. Прихожанам главной мечети на Проспекте мира предлагают пользоваться близлежащими станциями метро: Рижской, Сухаревской, Цветным бульваром.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный намаз

Отметим, что 2 сентября в Парке Победы на Поклонной горе в честь праздника Курбан-байрам организуют бесплатную раздачу 3 тыс. порций плова. Гостям предлагают разделить с мусульманами праздничную трапезу. В праздничную программу также войдут семейные развлечения и спортивные эстафеты. Акция организована при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации, Духовного управления мусульман Москвы, благотворительного фонда «Закят» и культурного центра «Дар».

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Курбан-байрама у московской Соборной мечети

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве появилась информация о переносе школьных линеек с 1 на 4 сентября из-за празднований Курбан-байрама. Позднее от этой идеи отказались. Также заявлялось, что из-за угроз террористических актов в столице предпримут усиленные меры безопасности.