Фиаско Украины в Крыму и укрепление рубля: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Взрывоопасно: в арсенале КНДР может быть баллистическая ракета большой дальности;
- Дружелюбный настрой: Россия открыта для конструктивного взаимодействия с США;
- Что и требовалось доказать: украинское телевидение до Крыма не дошло;
- Осеннее потепление: рубль настроен на укрепление;
- «Россия, устремлённая в будущее»: более 30 млн детей в России сели за парты в День знаний.