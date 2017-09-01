Москва, 1 сентября, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 31 августа неожиданно выросла на 5%, достигнув двухнедельного максимума $52,89 за баррель. Причиной этого стало совпадение ряда факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

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«Главным стало фактическое признание американскими властями ущерба, нанесенного ураганом Харви нефтяной отрасли. Минэнерго США впервые с 2012 года решило выделить 500 тыс. баррелей нефти для стабилизации ситуации», — пояснил Быков.

«Признание американских властей совпало с техническим фактором, переходом торгов на ноябрьский фьючерсный контракт, так что участников рынков практически ничего не сдерживало для реакции на происходящие события», — считает он.

«Сегодня, 1 сентября, бочка Brent торгуется с понижением на 0.8% на отметке $52,40. Однако закрытие сегодняшнего дня и недели определится американской статистикой по количеству добывающих вышек от агентства Baker Hughes, которая будет опубликована в 17:30 по мск», — отметил Быков.

«Если ураган Харви поспособствовал сокращению числа вышек, нефть марки Brent достигнет отметки $53,50—54, в обратном случае Brent закроет неделю в районе $51,50—52», — полагает эксперт.

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