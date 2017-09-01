Тюмень, 1 сентября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В Тюмени состоялся митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте города. Мероприятие прошло на центральной площади возле памятника Ленину, напротив областной администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Лебедев Митинг в Тюмени

Организатором митинга выступил тюменский обком РКРП-КПСС, а само мероприятие состоялось 31 августа с 18:30 до 19:30 по местному времени (с 16:30 до 17:30 по мск). На митинге присутствовали около 80 человек. По итогам мероприятия участники приняли резолюцию, в которой потребовали отказаться от намерений по повышению платы за проезд в общественном транспорте и заморозить текущую плату, которая на данный момент составляет 22 рубля за одну поездку.

Также протестующие потребовали уменьшить зарплату депутатам Тюменской областной и городской дум, чиновникам правительства Тюменской области и администрации города не менее чем в три раза. Более того, по мнению участников мероприятия, региональные власти должны компенсировать перевозчикам из бюджета расходы, которые они несут из-за бесплатных проездов льготников, и убытки от инфляции.

Напомним, что ранее глава администрации Тюмени Александр Моор сообщил о намерении повысить стоимость проезда в городском транспорте с 1 января 2018 года до 25 рублей и в последующие два года довести стоимость одной поездки до 27 рублей. В мэрии считают, что таким образом перевозчики получат гарантии, а администрация при заключении контрактов предъявит им требования по обновлению парка. Также указывалось на то, что стоимость проезда повышается, в том числе из-за инфляции.