Лавров: Россия примет ответные меры на закрытие генконсульства
Москва, 1 сентября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры на закрытие генерального консульства в Сан-Франциско. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.
По словам Лаврова, ответ будет дан после анализа ноты, полученной от Госдепартамента США.
«Мы только вчера ночью получили подробную ноту, занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ», — цитирует Лаврова RT.
Министр также напомнил, что история с сокращением дипломатов и санкционными выпадами была затеяна не Россией, а администрацией Барака Обамы с целью подорвать российско-американские отношения и не позволить Дональду Трампу «выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями» по нормализации отношений с Москвой.
Напомним, 31 августа Госдепартамент США потребовал от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Ранее Россия ввела ограничение количества американских дипломатов на своей территории и выслала из страны 755 работников американских внешнеполитических ведомств, уравняв количество сотрудников России и США в диппредставительствах друг друга.
Это стало ответной мерой на действия администрации предыдущего президента, Барака Обамы, выславшего из США 35 российских дипломатов.