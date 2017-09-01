Москва, 1 сентября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры на закрытие генерального консульства в Сан-Франциско. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, ответ будет дан после анализа ноты, полученной от Госдепартамента США.

«Мы только вчера ночью получили подробную ноту, занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ», — цитирует Лаврова RT.

Министр также напомнил, что история с сокращением дипломатов и санкционными выпадами была затеяна не Россией, а администрацией Барака Обамы с целью подорвать российско-американские отношения и не позволить Дональду Трампу «выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями» по нормализации отношений с Москвой.

Напомним, 31 августа Госдепартамент США потребовал от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Россия ввела ограничение количества американских дипломатов на своей территории и выслала из страны 755 работников американских внешнеполитических ведомств, уравняв количество сотрудников России и США в диппредставительствах друг друга.

Это стало ответной мерой на действия администрации предыдущего президента, Барака Обамы, выславшего из США 35 российских дипломатов.