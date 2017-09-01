Брянск, 1 сентября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Брянский областной суд принял к производству заявление представителя местного отделения КПРФ Александра Куприянова об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы РФ Бориса Пайкина, который баллотируется от ЛДПР. Об этом сообщает пресс-служба суда. Поводом к иску стала спортивная площадка: истец считает, что кандидат подарил ее, а, следовательно, попытался подкупить избирателей.

422737 Увольнение

«Брянский областной суд принял к производству административное исковое заявление Александра Александровича Куприянова об отмене регистрации Пайкина Бориса Романовича, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая партия России» кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Брянскому одномандатному округу № 77», — говорится в сообщении пресс-службы.

Никаких подробностей о том, что послужило причиной иска, пресс-служба не приводит. Местные СМИ сообщают, что основанием стала публикация «История по наследству», которая была размещена на сайте администрации Карачевского района. Представитель КПРФ, посмотрев фоторепортаж с открытия спортивной площадки в районном центре, решил, что снаряды были подарены кандидатом. Как сообщает портал «Город 32», по мнению Александра Куприянова, это является прямым подкупом избирателей.

Время и дата рассмотрения заявления пока неизвестны. Предполагается, что заседание будет назначено 1 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что 10 сентября в Брянской области пройдут выборы депутата в Госдуму РФ в одномандатном округе №77. Место стало вакантным после того, как как от мандата отказался Владимир Жутенков. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата 9 июня.

Официальной причиной такого решения стало желание Владимира Жутенкова вернуться в бизнес — до перехода в Госдуму Жутенков работал в одном из крупнейших агропромышленных хозяйств в Брянской области, в нижней палате парламента он входил в состав аграрного комитета.

После того, как были назначены довыборы, стало известно, что «Единая Россия» решила не выдвигать своего кандидата. Официальной причиной стал недостаток времени — в партии заявили, что не успеют провести праймериз, а без них выдвигать кандидата нечестно по отношению к избирателям. Однако эксперты считают, что такое решение было принято из-за желания помочь Борису Пайкину, который выдвигается от ЛДПР.

Напомним, что миллиардер, старший партнер петербургской девелоперской компании Fort Group Борис Пайкин пытался стать депутатом Госдумы еще в 2016 году, однако тогда он не смог выиграть выборы в одномандатном округе в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что его предвыборная кампания была, по оценкам наблюдателей, самой дорогой среди одномандатников Санкт-Петербурга, Борису Пайкину тогда удалось набрать только 16,9% голосов. Кроме того, по оценкам экспертов, Борис Пайкин финансировал большую часть кампании ЛДПР в городе.

Сейчас на пост депутата Госдумы от Брянской области претендуют девять человек. Это вышеупомянутые Борис Пайкин (ЛДПР) и Александр Куприянов (КПРФ), а также представитель «Партии роста» Сергей Горелов, кандидат от «Родины» Николай Алексеенко, представитель «Коммунистов России» Сергей Малинкович, Константин Касаминский («Патриоты России»), Ольга Махотина («Яблоко»), Владимир Ворожцов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Сергей Курденко от «Справедливой России».

Между тем, ранее в ЦИК России избирком Брянской области предупредили, что внимание к довыборам будет особенным.

«Назначая ранее дополнительные выборы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112, мы говорили, что внимание к ним будет особенным. И Брянская область не станет исключением. Регион достаточно активный и опыт таких избирательных кампаний у Брянского облизбиркома уже есть. Мы надеемся, что комиссия успешно проведет и эту избирательную кампанию», — сказал ранее зампредседателя ЦИКа России Николай Булаев.

При этом ещё в 2016 году у ЦИКа были вопросы к Брянскому избиркому. Так, в преддверии единого дня голосования главы ЦИК Элла Памфилова назвала Брянскую область в числе регионов, где руководители сопротивляются инициативам по повышению прозрачности выборов. В частности, она заявила, что «внедрение новых подходов к организации честных выборов встречает скрытое, но упорное сопротивление со стороны приверженцев нужных результатов».