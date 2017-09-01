Киев, 1 сентября, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, Украина отмечает не только День знаний, но и европейский праздник — день вступления в силу соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Европейский вектор страны усиливается торгово-экономическими связями. Так, по итогам первого полугодия 2017 года ЕС стал главным торговым партнером Украины. На долю стран Евросоюза пришлось 40% (на $8,218 млрд) украинского экспорта что на 26,1% (или на 1,7 млрд долл.) больше по сравнению с I полугодием 2016 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС и Украина

В то же время на Российскую Федерацию сейчас приходится 9,4% украинского экспорта. Хотя ещё в 2011 году доля России во внешнеторговом обороте Украины товарами и услугами составила 32,5%. Сегодня Россия поставляет на Украину преимущественно нефтепродукты и удобрения.

Президент Украины Петр Порошенко считает процессы интеграции украинской экономики с рынком Евросоюза необратимыми. Об этом глава украинского государства написал 1 сентября на своей странице в сети Facebook.

«1 сентября 2017 года, день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. С 1 января 2016 года у нас функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом. Произошло историческое изменение географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС. Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики с рынком Евросоюза», — констатировал Порошенко.

Кроме того, углубление сотрудничества ЕС и Украины признал и премьер-министр Владимир Гройсман.

«Приведу несколько цифр: сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил $ 9,4 млрд. Есть хорошие результаты, уверенно продолжаем развивать и углублять сотрудничество!», — написал премьер на своей странице в сети Facebook.

Более того, 31 август, стало известно, что чиновники ЕС готовы не на словах, а финансово поддержать проведение реформ на Украине. Как сообщил пресс-центр украинского правительства, спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис отметил, что предложенный Литвой проект «плана Маршала» для Украины находит политическую и финансовую поддержку в ЕС и США. Он считает, что реализация плана позволит ускорить модернизацию страны.

Пранцкетис отметил, что Литва остается адвокатом Украины в Евросоюзе и НАТО в контексте противодействия России.

«Но сегодня на повестке дня еще и экономический успех Украины. Именно поэтому и родилась идея плана Маршалла, которую мы озвучили и обозначили в Европе и США», — сказал Пранцкетис.

«Инициатива, которую также называют «план Маршала для Украины», предусматривает предоставление мощной финансово-инвестиционной поддержки и помощи в проведении реформ», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, так называемый «план Маршала для Украины» предполагает ежегодное выделение Киеву 5 млрд евро на проведение структурных реформ и модернизацию экономики. Инициатором плана выступил литовский Сеймас. В марте 2017 года Европейская народная партия приняла резолюцию, в которой призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины. ЕНП считает, что план должен включать разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, 30 мая 2017 года Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 15 июня Нидерланды передали в Брюссель ратифицированное соглашение об ассоциации. 29 июня послы стран Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации.

В 2014 году ЕС и Украина подписали соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Однако, как писало ИА REGNUM ранее, оптимизация социальных выплат и расходов на медицину вносит дополнительное социальное напряжение в обществе на фоне обнищания украинского населения. Неудивительно, ведь на Украине в рамках евроинтеграции и еврореформ на первое место вышел не налогоплательщик и человек, а чиновник. Так, в бюджете Украины на 2017 год наибольшее увеличение расходов — 5 млрд (196 млн долл.) было выделено именно на чиновников — парламент, правительство, Госуправление делами, Верховный и Конституционный суды, Генпрокуратуру, СБУ и Центризбирком. И если подобная тенденция сохранится, Украине еще долго нужно будет идти к экономической независимости и бороться с бедностью.

Напомним, общие расходы бюджета Украины на 2016 год на систему здравоохранения составили более 57,2 млрд грн. (2 млрд 248 млн долл.), а в 2017 году — 46,97 млрд грн. (1 млрд 846 млн долл.).

Также несколькими днями ранее, 30 августа, бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Украину не принимают в ЕС потому, что она зависима от России.

29 августа на конференции послов ЕС президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Украина не является членом Европейского союза и НАТО. Послание чиновника прозвучало как попытка убаюкать население ЕС отсутствием внешних и внутренних угроз для стран союза.

«На данный момент в мире 60 войн, и ни одной из них — в Европе, если не считать Украину. Однако Украина сейчас не является европейской страной, в смысле членства в ЕС. Я знаю, что недавно мой друг Порошенко сказал: смотрите, Украина — это почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент её нет ни там, ни там, и важно это понимать», — пояснил Юнкер, слова которого приводит «Европейская правда».

Внутри страны ситуацию также сложно назвать благополучной, на уровне прожиточного минимума живут около 58% украинцев.