Москва, 1 сентября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в столице открывается юбилейный фестиваль «Москва-870. Город, где создается история». Он пройдет на 39 площадках по всему городу, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Музеон

20 праздничных площадок разместится в Центральном АО, десять — в других административных округах, девять — в парках культуры и отдыха.

Главным спецпроектом городского праздника стал вейк-парк. Между Манежной площадью и площадью Революции появился бассейн с двумя чашами, а также фигуры для выполнения трюков. По предварительной записи здесь могут кататься все желающие.

На площади Революции будет работать площадка, где можно будет узнать историю столичных театров, Тверская площадь станет импровизированным архитектурным бюро.

Кроме того, будут работать и другие тематические площадки фестиваля. В частности, «Москва покоряет» расскажет о достижениях московских ученых в авиации и космонавтике; «Москва строит» — об архитектуре Москвы; «Москва будущего» — о достижениях выдающихся ученых; «Москва открывает» — о вкладе москвичей в географические открытия, освоение Арктики и Антарктики.

В торговой программе «Москва гостеприимная» примут участие 285 участников из 55 регионов России.

Культурная программа насчитывает свыше 2100 мероприятий, включая игры и мастер-классы для детей.

Фестиваль «Москва-870. Город, где создается история», посвященный юбилею столицы, будет проходить с 1 по 10 сентября. Всего в эти дни запланировано провести более 50 театрализованных программ, 50 экскурсий, 100 творческих мастер-классов, 66 спортивных программ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в День города усадьба «Кусково», Московский зоопарк, музей-заповедник «Царицыно», Дом-музей Марины Цветаевой и еще около 70 музеев и парков проведут порядка 200 бесплатных экскурсий.

Напомним, в 2017 году День города Москва будет отмечать 9 и 10 сентября. Столица будет праздновать 870-летие. Оргкомитет по подготовке программы на День города возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

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