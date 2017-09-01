Москва, 1 сентября, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В первые дни сентября в Москве дорожное движение может осложниться пробками до 10 баллов, сообщает пресс-служба столичного центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Strober Пробка. Москва

По данным ЦОДД, наибольшие заторы на дорогах ожидаются в утренние и вечерние часы пик.

«Основные затруднения будут наблюдаться в период с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00», — говорится в сообщении.

В качестве причины предстоящего коллапса в ведомстве назвали массовый приток автомобилей, на которых жители столицы возвращаются из отпусков и ухудшение погодных условий. Кроме того, в центре Москвы продолжается ремонт дорожной сети, что вызовет дополнительные затруднения.

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Автомобилистам рекомендовано на время отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный, либо изменить время поездки на внепиковые часы.