Ярославль, 1 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В Ярославле взят под стражу Дмитрий Корнеев, помощник заместителя председателя правительства Ярославской области Екатерины Троицкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Фрунзенском районом суде Ярославля.

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«10 августа судья Фрунзенского районного суда Ольга Коптелкова избрала для помощника заместителя председателя правительства Ярославской области Дмитрия Корнеева меру пресечения — содержание под стражей. Дело ведет ФСБ. Ему вменяется совершение тяжких преступлений корыстной направленности. Сейчас идет следствие, которое находится на первоначальном этапе. Надо исследовать все эпизоды дела и выяснить судьбу денежных средств. Учитывая, что задержанный может оказать давление на свидетелей, судья приняла решение избрать такую меру пресечения», — сказали корреспонденту ИА REGNUM во Фрунзенском районном суде.

Подробности уголовного дела не разглашаются. По данным телеграмм-канала «Ярполитика», Дмитрий Корнеев был задержан сотрудниками ФСБ в ресторане «Макдоналдс» на Московском проспекте при получении взятки. Официального подтверждения данной информации нет.

В правительстве Ярославской области не смогли оперативно прокомментировать факт работы Корнеева помощником зампреда правительства.