Ярославль, 1 сентября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, он проведет открытый урок для ребят на всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ», который открылся в УКРК «Арена-2000», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»

На эту крупнейшую образовательную площадку съехались более 500 талантливых старшеклассников со всей страны, их педагоги, а также ведущие эксперты России по различным направлениям.

«Вы сегодня живете в новом, информационном мире, в новых возможностях. В огромном информационном поле, в этом океане очень трудно ориентироваться, отличить важное от второстепенного, хорошее от плохого. Чтобы ориентироваться в этом информационном мире, как в море, нужен компас, навигатор. Этими навигаторами являются ваши учителя и родители — они точно знают, как обойти рифы, как держать парус и, самое главное, они точно знают, как пережить шторм. Поэтому особые слова благодарности я хотел бы сказать учителям и родителям, которые учат и воспитывают наше новое поколение» — сказал, приветствуя участников Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Вскоре на форуме должен появиться Президент Владимир Путин. Предполагалось, что он проведет урок в открывшейся сегодня новой школе в Туношне, но эта информация не подтвердилась.

Сейчас школьники находятся в ожидании Владимира Путина и готовятся задать ему свои вопросы. По информации ИА REGNUM, один из них будет как раз от ученика Туношонской школы.

В этом году главная миссия форума — помочь ребятам сформировать образ своего будущего, выбрать профессию и образовательную траекторию. Запланирована насыщенная образовательная программа: лекции и мастер-классы от ведущих инновационных отечественных компаний.

Попробовать свои силы в профессии участники форума смогут, погрузившись в решение реальных производственных задач в специально оборудованных лабораториях. Старшеклассники познакомятся с последними технологиями в сфере энергетики, узнают о новых методах лечения заболеваний, современных транспортных системах и средствах передвижения, информационных и космических технологиях.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле с 1 по 4 сентября. Ребята, показавшие лучшие знания и умения, смогут получить поддержку своих стартапов, приглашение учиться в ведущих технических вузах страны, а также работу в крупнейших российских компаниях.