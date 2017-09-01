Пермь, 1 сентября, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Портрет с изображением Иосифа Сталина на плакате пермской гимназии №11 им. Дягилева был заклеен неизвестными, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Мазуров ИА REGNUM Плакат на фасаде Дягилевской гимназии в Перми с заклеенным портретом Иосифа Сталина

По словам очевидцев, около 13:00 по местному времени к зданию гимназии подъехал черный автомобиль ВАЗ, перевозивший на крыше раскладную лестницу. Приехавшие на нем неизвестные заклеили белым прямоугольником портрет Сталина, который находился между портретами Владимира Ленина и Никиты Хрущева.

Сейчас на том месте плаката, где располагался портрет Верховного главнокомандующего в Великой Отечественной войне, находится белый прямоугольник.

Напомним, 30 августа в пермской гимназии №11 им. С.П. Дягилева прошел круглый стол, посвященный нападкам на руководство образовательного учреждения в связи с размещением на его стенах плаката с портретом Сталина.

По мнению представителей интеллигенции, участвовавших в мероприятии, создание «черных дыр» в отечественной истории недопустимо, поскольку такая практика неизбежно приведет к катастрофическим последствиям.

Алексей Мазуров ИА REGNUM Плакат на фасаде Дягилевской гимназии в Перми с заклеенным портретом Иосифа Сталина

Представители пермской интеллигенции осудили поведение инициаторов скандала, назвав его маргинальным. Директор Гимназии №11 Раиса Зобачева пояснила, что в основу плаката лег всероссийский проект «Имя России», проведенный телеканалом «Россия» в 2008 году.

В рамках проекта была выпущена книга, на обложке которой были размещены портреты значимых российских исторических деятелей. Попал на неё и портрет Сталина, по итогам голосования, проведенного среди российских граждан, его историческая фигура заняла в конкурсе третье место. Руководство гимназии развило идею обложки на плакате, добавив туда портреты значимых исторических фигур, связанных с историей Пермского края.

Участники круглого стола указали на то, что изучение истории российского государства должно проходить в его единстве, в него должны быть включены как позитивные, так и негативные черты отдельных исторических периодов страны.