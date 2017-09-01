Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата США — US Open.

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В матче второго круга Рублёв в трёх сетах одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым, посеянным на турнире под 7-м номером. Матч, продолжавшийся 2 часа 26 минут, завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:3.

Российский теннисист реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов, семь раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. На счету Димитрова 10 эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге турнира Рублёв встретится с теннисистом из Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

US Open-2017. Мужчины. 2-й круг

Андрей Рублёв (Россия) — Григор Димитров (Болгария, 7) — 7:5, 7:6 (7:3), 6:3