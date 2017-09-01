Севастополь, 1 сентября, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Учебный год в севастопольской школе №6 в Нахимовском районе начнется с покраски бетонных полов всем педагогическим коллективом. Из-за неисполнения подрядчиком ремонта школьных коридоров, администрация общеобразовательного учреждения расторгла контракт в одностороннем порядке. Стороны конфликта отправятся в суд, а школьники 1 сентября будут учиться в три смены, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Школа обвиняет подрядчика в неисполнении контракта и завышении стоимости работ, подрядчик руководство школы — в некомпетентности

«1 сентября ничто не испортит детям праздника. Никакой подрядчик нам не помешает. На первый звонок мы сажаем учеников в три смены в те кабинеты, которые есть. Но 2 и 3 сентября мы будем красить полы», — говорит директор школы №6 Наталья Терещенко.

31 августа администрация школы вручила компании «СГГ групп» уведомление об одностороннем расторжении договора. Претензии — в несоответствии сроков, объема и качества работ, а также несогласие с расценками подрядчика по применяемым материалам. Теперь по закону у подрядчика есть 10 дней для завершения работ на объекте. Однако, как сообщил директор компании Вячеслав Грошев, он не продолжит ремонт, пока не будут оформлены акты по предыдущему этапу. Более того, он намерен оспорить расторжение контракта в суде, «поскольку нарушен целый перечень законодательных актов, в том числе, и закон о контрактной системе».

В середине июля между организациями был заключен договор на замену деревянных конструкций полов в одном из классов и в коридорах на двух этажах, общей площадью около 300 кв. м. Стоимость капитального ремонта оценили в 700,8 тыс. рублей со сроком исполнения 15 августа.

После демонтажа полов выяснилось, что вместо деревянных досок и лаг под линолеумом находится цементная стяжка. Школа признала несоответствие с первоначальными видами работ и заключила с подрядчиком второй договор. Согласно ему, «СГГ групп» сделала бетонные наливные полы и по собственной смете предоставила оценку стоимости за выполненную работу, с которой не согласилась администрация школы. Директор отказалась подписывать акт выполненных работ со «скрытыми работами».

По ее словам, исполнитель на этот этап работы представил смету на сумму в 110 тыс. рублей, позже оценил работы в 167 тысяч, а потом в 137 тыс. рублей.

«Наш сметчик ошибся и не учел вывоз мусора, и получилось 137 тыс. рублей», — сказал подрядчик.

«На сегодняшний день у нас два пути: или судиться или подписывать акты фальсификаций. По второму — это уголовное преступление — я не пойду», — говорит директор.

Подрядчик в свою очередь считает, что имеет дело «с вопиющей некомпетентностью и незаконными действиями».

«Они (администрация школы — прим. ИА REGNUM ) вообще не сделали проектную документацию, смета сделана «с потолка». Ни школа, ни хозгруппа не сделали ничего, чтобы предоставить техническую документацию в соответствии с требованиями», — сказал Грошев.

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Следует отметить, что до размещения заказа на электронном аукционе образовательное учреждение привлекло стороннюю организацию для составления сметы капремонта и одобрение экспертизы. Дело осложняется отсутствием технического паспорта здания школы, которое построено в 1959 году.

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