Барнаул, 1 сентября, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Алтайкрайстат обнародовал данные о естественном движении населения региона за январь-июль 2017 года, свидетельствующие о сохранении тенденции снижения местности населения от управляемых причин и увеличения числа браков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алиса Журавская Родившийся на Алтае

Всего с начала года жители Алтайского края зарегистрировали более 8,1 тысячи браков, что на 3,3% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Детей за этот период родилось 14,8 тысячи.

Смертность снизилась от болезней органов дыхания (на 12% к январю — июлю 2016 года), от внешних причин (на 11,2%), от болезней системы кровообращения (на 4,6%), от туберкулеза (на 1,4%), от новообразований (на 1,3%), от болезней органов пищеварения (0,5%).

Вместе с тем, число умерших (19 653) по прежнему превышает количество родившихся (14 792).

Как уже сообщало ИА REGNUM, снижение детской смертности ( на 18%) наблюдалось на Алтае и в 2016 году. По словам главного врача детской городской клинической больницы №7 Барнаула Владимира Токарева, положительная динамика достигнута за счет реконструкции системы родовспоможения и детских лечебных учреждений.

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В апреле 2017 года Алтайкрайстат извещал также о снижении смертности от онкологических заболеваний: в первом квартале от новообразований умерло на 58 человек меньше соответствующего периода 2016 года, от злокачественных новообразований — меньше на 71 человек.