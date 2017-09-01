Ярославль, 1 сентября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Причиной изъятия 130-тысячного тиража агитационной газеты «Яблоко» на выборах в муниципалитет Ярославля стало размещение там материалов, критикующих мэра Владимира Слепцова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения партии Олег Виноградов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе Виноградов направил заявление в ФСБ и Следственный комитет России с просьбой проверить возможное нарушение мэром антикоррупционного законодательства. По мнению политика, один из подрядчиков «благодарит» мэра предоставлением в пользование его семье дорогих автомобилей. Эту информацию партия разместила и в своем агитматериале.

«Вчера мы представили газету в горизбирком, как того и требует закон, газета оплачена из избирательного фонда. Видимо, кто-то сообщил. Сегодня в 9 утра полиция приехала в типографию и изъяла весь тираж. На месте присутствовал лично начальник отдела полиции «Центральный» полковник Хованский. Сказали, что изъяли газету для проверки, так как поступило заявление, что есть нарушение закона. От кого заявление, не сказали. Обещали потом вернуть тираж. Это смешно — до выборов осталась неделя. Чтобы проверить, есть нарушение закона или нет, не нужно изымать весь тираж. У меня взяли объяснения. Я позвонил в Москву, в партию, от «Яблока» есть член Центризбиркома, ЦИК должен вмешаться. Это скандал. Считаю, что полиция вмешивается в избирательную кампанию, это недопустимо», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Полиция ситуацию не комментирует. Выборы депутатов муниципалитета Ярославля пройдут 10 сентября.