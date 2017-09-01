Ереван, 1 сентября, 2017, 11:43 — ИА Регнум. В Ереване эвакуировали здание министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщает 1 сентября «Спутник Армения» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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«Сигнал о взрывном устройстве поступил в полицию в 10:25 (9:25 мск) от неизвестного гражданина», — говорится в сообщении.

Всех людей, находящихся в здании, эвакуировали. В настоящий момент здание министерства оцеплено полицией и сотрудниками МЧС.

На месте работает оперативная группа. Подробности не уточняются.