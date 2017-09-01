Москва, 1 сентября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Август завершился укреплением рубля более чем на 4%. Всего же за летние месяцы национальная валюта добавила 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и Рубль

1 сентября с утра фьючерсные контракты на доллар с поставкой в сентябре торгуются на уровне 58,23 рубля за доллар США.

По его мнению, «неплохая экономическая статистика в США, выходившая в течение текущей недели, помогла доллару отойти от минимумов 2017 года. Индекс доллара составляет 92,73 (+1,2%)».

«По предварительным данным, статистика по рынку труда, которая выйдет во второй половине пятницы, послужит дополнительным драйвером для укрепления доллара к корзине основных мировых валют. Однако крупные хедж-фонды сокращают свои позиции на ослабление рубля», — пояснил эксперт.

«Снижение ключевой ставки Центральным банком России, которое ожидается в сентябре, сможет компенсировать влияние падения нефтяных цен на рубль», — считает Дядин.

«На первой торговой неделе осени, вероятнее всего, тенденция укрепления рубля продолжится. Ближайшей целью может выступать уровень — 58 рублей за доллар США», — полагает эксперт.

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