Анкара, 1 сентября, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган продолжает призывать немецких турок бойкотировать ведущие немецкие партии на выборах в бундестаг, пишет 1 сентября Epoch Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайип Реджеп Эрдоган

Помимо этого, он назвал ведущие партии — Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическую партию Германии и партию «Зеленых» — врагами Турции, поэтому немецкие турки, согласно его мнению, «не должны отдавать свой голос за одну из этих партий».

Данный призыв вызвал среди немецких политиков волну возмущения. Министр иностранных дел ФРГ Габриэль Зигмар призвал Анкару «не вмешиваться в суверенитет Германии», пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт также заявил, что «посторонним нечего делать во внутренних делах ФРГ».

Представители турецкой общины в Германии, в свою очередь, заявили, что «они не нуждаются в поучениях, связанных с вопросами демократии».

Напомним, что около одного миллиона немецких турок могут отдать свои голоса на парламентских выборах, которые пройдут в Германии 24 сентября.