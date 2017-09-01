Майкоп, 1 сентября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Адыгее намерены решительно бороться с поборами в медицинских учреждениях. Об этом на заседании кабинета министров республики, на котором речь шла об исполнении поручений президента РФ, данных по итогам состоявшейся на днях рабочей встречи с Владимиром Путиным, заявил врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов, передает ИА REGNUM 1 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Напомним, глава Российского государства, говоря о вопросах, которые поступили на «Прямую линию с президентом», отдельно отметил одно из обращений, касающееся новой «услуги» — продаже койко-мест в стационарах, то есть врач даёт направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты. А за 4 тыс. рублей место пациенту сразу находят.

«Много нерешённых проблем в области здравоохранения, но одно из этих обращений всё-таки выбивается из того, что я увидел по другим регионам», — сказал Владимир Путин.

«Пожалуйста, надо повнимательнее. Надо провести соответствующие проверки и с этим поразбираться», — попросил президент РФ врио губернатора Адыгеи Мурата Кумпилова.

Читайте также: Путин попросил врио главы Адыгеи быть повнимательнее

Ситуацию с платными койко-местами в стационарах Мурат Кумпилов назвал циничной. Врио главы республики отметил, что для обсуждения этой темы намечена встреча с руководителями органов правоохранительного блока. Также Кумпилов поручил минздраву Адыгеи провести ведомственные проверки.

«Мы вкладываем массу усилий и средств в реконструкцию и оснащение учреждений здравоохранения, а теперь выясняется, что всё это работает не на благо жителей республики, а на обогащение отдельных работников отрасли», — сказал руководитель республики.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что «такие факты сводят на нет всю нашу работу и подрывают доверие населения к власти».

«Хочу сказать всем, что подобная «предприимчивость» врачей в лечебных учреждениях будет жёстко пресекаться», — заявил руководитель региона.

Республиканскому минздраву поручено в случае выявления в медучреждениях фактов злоупотребления должностными полномочиями принимать кадровые решения, а информацию о таких фактах передавать в правоохранительные органы.

Коснулись на заседании кабинета министров и ещё одной темы, обозначенной в зеленой папке, переданной Кумпилову президентом РФ, — образования.

«В своих отчетах вы докладываете о полной готовности образовательных учреждений к учебному процессу, о проведенных ремонтных работах, а люди в своих обращениях пишут об аварийном состоянии зданий школ, жалуются на то, что родители разделяют бремя затрат на ремонтные работы в школах и в детских садах», — сказал Мурат Кумпилов, обращаясь к руководителям региональных органов власти.

Врио главы республики сделал вывод: если люди дошли со своей проблемой до президента, это может означать только одно — «они не нашли помощи в родной республике», а это недопустимо.

Кумпилов поручил администрации главы Адыгеи и кабинету министров провести мониторинг обращений граждан: проанализировать их количество и качество реагирования органов власти.

Что касается поборов в школах и детских садах, в этом будет разбираться республиканское министерство образования и науки, а главы регионов возьмут этот вопрос на свой личный контроль.

«Подготовка и содержание государственных образовательных учреждений — это обязанность только органов власти. Никаких поборов с родителей быть не должно», — отметил Мурат Кумпилов.

Врио главы Адыгеи подчеркнул, что поручения, данные главой государства по обращениям граждан, касаются широкого спектра вопросов. Все они будут переданы в профильные министерства и ведомства, а в ближайшее время состоится совещание, посвященное данной теме, где руководители соответствующих направлений отчитаются о принятых мерах.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая встреча президента России Владимира Путина с врио главы Адыгеи Муратом Кумпиловым, на которой обсуждалось текущее социально-экономическое положение дел в республике, состоялась 30 августа. Мурат Кумпилов доложил, что общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в регионе стабильная. В последние годы республика показывает рост по макроэкономическим показателям.

Владимир Путин акцентировал внимание на жалобах, поступившие от жителей Адыгеи в ходе «Прямой линии» с главой государства. Обращения касались проблем с расселением ветхого жилья, ситуации в области образования и здравоохранения.

Добавим, что многочисленные проблемы в сфере здравоохранения были выявлены в ходе недавнего мониторинга, проведённого региональным отделением ОНФ. Он коснулся услуг, предоставляемых республиканскими поликлиниками. Пациенты жаловались на долгое ожидание в очереди на прием к врачу, невозможность быстро дозвониться в регистратуру, неработающие терминалы электронной записи, кумовство и блат, недостаток узких специалистов.

Напомним, временно исполняющим обязанности Адыгеи Мурат Кумпилов, ранее занимавший пост председателя парламента республики, был назначен 12 января 2017 года после отставки с поста главы республики Аслана Тхакушинова. Нового главу республики депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи изберут на сессии в единый день голосования 10 сентября. На этот пост президент РФ Владимир Путин предложил три кандидатуры. Конкуренцию врио главы республики Мурату Кумпилову составят председатель комитета парламента Адыгеи по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода и гендиректор ОАО «Зарем» Шамсудин Пшизов.

Ранее по теме: Адыгея: Смена власти «по наследству»