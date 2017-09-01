Москва, 1 сентября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. За неделю, завершившуюся 31 августа, российские Воздушно-космические силы (ВКС) совершили в Сирии более 500 вылетов, уничтожив более 900 объектов международных террористических группировок, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Также отмечается, что российские беспилотники вылетали 130 раз и обнаружили более 400 объектов террористов.

По данным российского военного ведомства от 25 августа, в Сирии за неделю было уничтожено свыше 1 тыс. террористических объектов. Боевых вылетов ВКС РФ осуществили более 360.

В ходе операции 18 августа российские военные уничтожили танк, два грузовика и «джихад-мобиль» террористов. Операция проводилась с целью поддержать правительственные силы в окружении крупной группировки боевиков в районе Акербата — там террористы пытались вырваться из окружения.

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Россия оказывает поддержку правительственным войскам Сирии в борьбе с террористами с сентября 2015 года. Первые удары ВКС РФ по боевикам были осуществлены 30 сентября.

Всего с этого времени к 20 декабря 2016 года число боевых вылетов превысило 30 тыс., а количество уничтоженных объектов — 62 тыс.