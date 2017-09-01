Москва, 1 сентября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости республики, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент России отметил, заслуженный авторитет страны на мировой арене, ее конструктивную роль в решении важных вопросов международной повестки дня.

Кроме того, по его словам, Узбекистан достиг больших успехов в экономическом и социальном развитии.

В поздравительной телеграмме Путин также дал высокую оценку поступательному развитию стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.

Он подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по укреплению всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействия в целях обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии в интересах народов России и Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа президент России Владимир Путин с 26-летием независимости республики поздравил лично главу Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Напомним, Шавкат Мирзиёев является президентом Узбекистана с 14 декабря 2016 года. С 8 сентября по 14 декабря 2016 года он исполнял обязанности главы государства после кончины первого президента республики Ислама Каримова.

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