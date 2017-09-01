Абуджа, 1 сентября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. На юго-востоке Нигерии более 100 тысяч человек бегут от сильного наводнения: многие дома и автомобили полностью находятся под водой, пишет 1 сентября Epoch Times.

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Местные жители обвиняют власти в бездействии и нерешительности.

Многие перебираются из своих населенных пунктов в город Макурди, который является административным центром нигерийского штата Бенуэ.

Пострадавшие выкладывают фотографии бедствия в социальную сеть Twitter и пишут о том, что непрекращающиеся на протяжении последних двух недель дожди в регионе стали причиной выхода реки Бенуэ из своих берегов.

Отмечается, что жители штата неоднократно являлись жертвами наводнения за последние два года, особенно сильно страдает сельскохозяйственная отрасль.