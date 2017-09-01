Москва, 1 сентября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Курс доллара США к рублю на открытии торгов Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) прибавил 8 копеек по отношению к курсу закрытия предыдущего дня и составил 58,1 рубля. Об этом свидетельствую данные торгов 1 сентября.

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Курс евро не изменился и составил 69,04 рубля.

По словам аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалёва, 1 сентября «на утренних торгах доллар, вероятно, продолжит прощупывать почву под отметкой 58 рублей. Рубль будет отыгрывать вечерний подъем котировок черного золота. Далее динамика будет зависеть от данных из США».

Эксперт полагает, что к концу сессии «не исключено возвращение пары доллар/рубль выше области 58,30 рубля».

Напомним, в ходе торгов 31 августа на Межбанке доллар США опустился до 57,88 рубля. Такого уровня американская валюта достигла впервые с 19 июня 2017 года.