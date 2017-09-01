Симферополь, 1 сентября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Украинское вещание провалилось в Крыму, заявил министр связи республики Дмитрий Полонский, сообщает 1 сентября РИА «Новости».

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По его словам, на полуострове нет ни тестового вещания, ни постоянного вещания украинских телеканалов, поэтому информация от Киева о том, что в Крыму запущено украинское телевещание, — это попытка ввести граждан Украины в заблуждение.

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«Разницей между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет», — сказал Полонский.

Напомним, ранее член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что с Херсонской области на территорию Крыма началось вещание пяти украинских телеканалов: «Прямой канал», ICTV, «UA: Крым», «5 канал» и «Черноморская телерадиокомпания».