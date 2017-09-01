Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Нерадивый подрядчик, который не смог выполнить контракт по капитальном ремонту пищеблока и столовой школы №40 в Петропавловске-Камчатского, в самом начале нового учебного года фактически оставил без возможности нормально питаться более 900 учеников этого образовательного учреждения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, фирма, зарегистрированная в Белгороде, не смогла вовремя исполнить свои обязательства. При этом директор компании руководит рабочими дистанционно и все сроки сорваны.

ЗС Камчатского края Столовая в школе №40 не готова к учебному году

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Начальник управления образования города Грант Шайгородский рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что все работы на объекте должны были закончить еще 25 августа.

«Конечно, мы приняли меры для организации горячего питания учащихся, но понимаем, что впереди осенне-зимний период, и не хотелось бы с такой затянувшейся стройкой входить в зиму. Нас беспокоит безобразное отношение подрядной организации к выполнению контрактных обязательств, и мы будем принимать самые жесткие меры в отношении подрядчиков», — сказал Шайгородский.

Директор школы Елена Дудина рассказала, что до начала нового учебного года, то есть фактически до 4 сентября, когда дети придут на занятия, подрядчик может проводить работы в любое время. Однако с началом уроков у него на это будет только вечер и ночь. При этом из-за неоконченного ремонта возникает множество проблем. В частности, для безопасности учащихся необходимо надежно огородить ремонтируемые помещения.

«Здесь нужно устанавливать серьезные перегородки, потому что обычную пленку дети порвут. В первую очередь, нам надо обеспечить безопасность детей на объекте, поэтому в ближайшее время я буду обращаться в прокуратуру, чтобы принудить подрядчика сделать это», — сказала директор.

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Отметим, что до окончания ремонта питание для детей будут привозить из столовой. Однако, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из родительниц, их предупредили, что питаться в школе будут только льготники, а остальным рекомендовано носить еду с собой из дома.

О проблеме со столовой знают и власти региона. Депутат Заксобрания Татьяна Ткаченко сообщила, что ситуация находится на контроле.

«Мы увидели, что те работы, которые по нашей предварительной договоренности с подрядчиком должны были быть закончены к 25 августа, не выполнены, находятся по-прежнему на нуле. Поэтому мы будем еженедельно приезжать в школу и контролировать процесс ремонта», — сказала Ткаченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке постоянно возникают проблемы с подрядчиками из других регионов. Дело в том, что различные фирмы из центральной России выходят на аукционы, но совершенно не знают специфику региона. Они сбивают стоимость работ до минимума, а потом выясняется, что поезда на Камчатку не ходят, соответственно стоимость стройматериалов будет выше, чем обычно, да и услуги рабочих здесь стоят дороже.