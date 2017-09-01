Венесуэла: Оппозиция надеется на поддержку из Ватикана
Каракас, 1 сентября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. На фоне политического и экономического кризиса в Венесуэле представители оппозиции попросили поддержки у Ватикана и призвали на помощь Папу Римского Франциска, пишет 31 августа Der Merkur.
Лидер оппозиции Хулио Борхес считает, что Папа Римский должен призвать президента страны Николаса Мадуро к соблюдению прав человека и обеспечению мирных жителей гуманитарной помощью.
Борхес подчеркивает, что ситуация обострена, и страна находится в гуманитарном кризисе: людям не хватает продовольствия и необходимых медикаментов, а правительство, как он утверждает, «эгоистично» отрицает существование кризисной ситуации.
Он добавляет, что «из-за низких цен на нефть, коррупции и беспорядка в государственных структурах, страдают простые люди».
Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки, вызванные политическим кризисом, продолжаются в Венесуэле уже несколько месяцев. Правительство президента страны Николаса Мадуро находится в конфронтации с парламентом. Многие венесуэльцы бегут из страны в Колумбию, а оттуда — в другие страны Южной Америки.
Ситуация осложняется тем, что гражданское общество в стране остается расколотым: в стране проходят акции протеста, как против правительства, так и в его поддержку.