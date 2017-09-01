Каракас, 1 сентября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. На фоне политического и экономического кризиса в Венесуэле представители оппозиции попросили поддержки у Ватикана и призвали на помощь Папу Римского Франциска, пишет 31 августа Der Merkur.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа римский Франциск

Лидер оппозиции Хулио Борхес считает, что Папа Римский должен призвать президента страны Николаса Мадуро к соблюдению прав человека и обеспечению мирных жителей гуманитарной помощью.

Борхес подчеркивает, что ситуация обострена, и страна находится в гуманитарном кризисе: людям не хватает продовольствия и необходимых медикаментов, а правительство, как он утверждает, «эгоистично» отрицает существование кризисной ситуации.

Он добавляет, что «из-за низких цен на нефть, коррупции и беспорядка в государственных структурах, страдают простые люди».

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки, вызванные политическим кризисом, продолжаются в Венесуэле уже несколько месяцев. Правительство президента страны Николаса Мадуро находится в конфронтации с парламентом. Многие венесуэльцы бегут из страны в Колумбию, а оттуда — в другие страны Южной Америки.

Ситуация осложняется тем, что гражданское общество в стране остается расколотым: в стране проходят акции протеста, как против правительства, так и в его поддержку.