Пекин, 1 сентября, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Глава Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин утвердил кандидатуру генерала Хань Вэйго на должность командующего сухопутными войсками НОАК. Предшественник Хань Вэйго Ли Цзочэн был назначен на должность начальника Генерального штаба НОАК.

НОАК

Кадровые перестановки были проведен в конце августа. О них стало известно благодаря опубликованным заявлениям Центрального военного совета КНР. Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что Хань Вэйго является близким товарищем и соратником председателя КНР Си Цзиньпина, пишет «Наньцзао жибао».

Хань Вэйго родился в 1956 году, выпускник Академии национальной обороны НОАК. 28 июля 2017 года получил внеочередное звание генерала армии. Женат, воспитывает сына.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Госсовет КНР огласил новые назначения и увольнения в рядах высокопоставленных чиновников.